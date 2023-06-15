14:32, 15 июня 2023
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Пассажир метро в Москве разбил ногой турникет и попал на видео
В Москве на станции «Сокольники» пассажир метро разбил ногой турникет.
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Пассажир станции «Сокольники» московского метро разбил ногой турникет и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
На кадрах 48-летнй россиянин при проходе через турникет ударом ноги разбивает одну из его стеклянных створок.
В ведомстве пояснили, что злоумышленника был найден и признал свою вину. Его действия квалифицированы по статье 214 («Вандализм») УК России.
Ранее в столичном метро пассажир устроил потасовку с контролерами. Их драка попала на видео.