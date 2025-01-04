Патриарх Кирилл предложил установить новый праздник в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отмечать День столицы Российского государства 3 января. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром в XIV веке. По его словам, такие события были «важнейшими вехами на историческом пути» государства.

«В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется», — отметил он.

Ранее патриарх Кирилл призывал связать празднование Дня города в столице в сентябре с днем памяти святителя Петра. Этот день празднуется церковью ежегодно 6 сентября.