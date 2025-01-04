Опубликовано 04 января 2025, 02:061 мин.
Патриарх Кирилл предложил установить новый праздник в Москве
Патриарх Кирилл предложил отмечать день возведения Москвы в ранг столицы.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отмечать День столицы Российского государства 3 января. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром в XIV веке. По его словам, такие события были «важнейшими вехами на историческом пути» государства.
«В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется», — отметил он.
Ранее патриарх Кирилл призывал связать празднование Дня города в столице в сентябре с днем памяти святителя Петра. Этот день празднуется церковью ежегодно 6 сентября.