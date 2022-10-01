Педагог назвала допустимое количество кружков и секций для ребенка

Допустимое количество дополнительных кружков и секций для ребенка, безвредное для детской нервной системы, назвала «Мосленте» дипломированный педагог математики и физики Ольга Хрущева.

«Все дополнительные занятия после школы можно разделить на две группы: развивающие и помогающие. Развивающие — это те, которые помогают ребенку заниматься любимым делом, совершенствоваться в нем, отдыхать. Помогающие занятия дают ребенку возможность решить какие-то свои проблемы. К примеру, выплеснуть свою энергию», — объяснила она.

По словам педагога, если все кружки, которые посещает ребенок, являются развивающими, то ничего страшного в том, что он ходит сразу в две-три секции — нет. Это допустимая норма. В случае с помогающими занятиями дела обстоят иначе — они ребенку даются гораздо сложнее. Например, когда застенчивый ребенок занимается в драмкружке, преодолевая себя и развивая умение общаться. Такие занятия отнимают больше энергии.

«Лучше выбрать один или два кружка, в которые ребенок будет ходить с удовольствием, а не пытаться объять необъятное. При этом родителям следует с самого начала обсудить с ребенком, в какой кружок или секцию ему хочется сходить», — сказала Хрущева.

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