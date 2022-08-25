Известный педиатр дал советы по борьбе с соплями у детей

Советы по борьбе с соплями у детей дал в личном Telegram-канале соведущий программы Елены Малышевой «Жить здорово!» педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

«Давайте сначала разберемся: что такое сопли? Сопли — это реакция слизистой носоглотки на то, что ребенок встретился с новым вирусом или бактерией. Хорошо это или плохо? В принципе то, что у него есть реакция, неплохо. Когда сопли становятся регулярными, постоянными, плохо проходят и нос постоянно заложен, тогда, конечно, стоит справиться», — сказал детский врач.

По словам Продеуса, бороться с недугом следует с помощью врача. Он отметил, что применение препаратов, останавливающих сопли и делающих носовое дыхание свободным, более трех дней не рекомендуются вообще, они могут вызвать осложнения.

Если же у ребенка не хроническая стадия, будет достаточно правильно высмаркиваться и промывать нос два раза в день: утром и вечером, добавил педиатр.

Ранее соведущий Малышевой раскрыл порядок действий при появлении вшей у ребенка. При обнаружении заражения Продеус посоветовал родителям первым делом приобрести специальное аптечное средство от паразитов.