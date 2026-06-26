Опубликовано 26 июня 2026, 15:011 мин.
Пенсионер из Подмосковья забыл про миллион рублей
В Химках мужчина украл 1 млн рублей, забытый пенсионером в отделении банка.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Пенсионер, проживающий в подмосковных Химках, забыл в кассовом лотке отделения банка один миллион рублей. Эти деньги присвоил 56-летний местный житель, говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранительных органов, преступник был оперативно задержан, а средства изъяты и возвращены владельцу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Москве пенсионерка лишилась 26 миллионов рублей после СМС от мошенников.