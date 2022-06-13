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Пенсионерка решила спуститься по веревке с третьего этажа и попала в больницу

Пенсионерка решила спуститься по веревке с третьего этажа и попала в больницу
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

89-летняя пенсионерка решила спуститься по веревке с третьего этажа и попала в больницу в Подмосковье. Об этом сообщил один из участников сообщества «ВКонтакте» «Подслушано Серпухов | ДТП и ЧП».

По информации очевидца, инцидент произошел в Серпухове. Пожилая женщина связала простыни и по ним решила спуститься с третьего этажа своей квартиры. На уровне второго этажа пенсионерка не смогла удержаться и упала вниз. Пострадавшую с переломами доставили в реанимацию.

Почему жительница Подмосковья решила выйти из квартиры таким способом, не уточняется. Однако пользователи в комментариях предположили, что родственники заперли пожилую женщину из-за проблем с ментальным здоровьем.

Ранее драка грабителя с пенсионеркой в центре Москвы попала на видео.

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