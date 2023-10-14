Пенсионерка лишилась почти 900 тысяч рублей из-за чужих покупок на Wildberries

Со счета пожилой женщины из Подмосковья списали 887 тысяч рублей за покупки в Wildberries, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, житель столицы открыл на имя 73-летней тещи банковскую карту, на которую поступали проценты со вклада. Карту мужчина оставил себе. В какой-то момент ему пришло уведомление о списание со счета крупной суммы на маркетплейсе Wildberries, также часть денег была переведена на другой банковский счет.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. В преступлении подозревается сиделка пожилой женщины, в настоящий момент ее допрашивают.

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