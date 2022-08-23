Три столичные пенсионерки выкинули с балконов более миллиона рублей

Три столичные пенсионерки выкинули со своих балконов более миллиона рублей, став жервами мошенничесхой схемы сообщает «МВД Медиа».

«Один из злоумышленников звонил на телефоны пожилым жителям столицы и представлялся участковым уполномоченным полиции. Лжеполицейский вводил пенсионеров в заблуждение и просил оказать помощь в поимке мошенника, если тот им позвонит. Пожилые люди соглашались. После того как пенсионерам звонил другой неизвестный, они связывались с лжеполицейским и следовали его указаниям», — говорится в сообщении.

Пенсионерки снимали свои сбережения и сбрасывали мошенникам, рассчитывая на их возвращение. Но вскоре злоумышленник перестал выходить на связь. Был задержан только его подельник, выполнявший роль курьера и подбиравший свертки с деньгами. Он арестован. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее россиянам напомнили о популярной схеме телефонного мошенничества. Речь идет о звонках злоумышленников, представляющихся полицейскими.