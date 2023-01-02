Назван размер пенсии Деда Мороза

Размер пенсии Деда Мороза назвал в беседе с агентством «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По подсчетам специалиста, он составляет чуть более десяти тысяч рублей.

«Рабочий стаж Деда Мороза можно условно считать начавшимся с конца 1930-х, когда Новый год вновь стал официальным праздником в Советском Союзе. Тогда же возродилась традиция установки новогодней елки. Однако даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей», — заявил Гиринский.

Принято считать, что Дед Мороз живет где-то в регионе и в конце каждого года отправляется в путешествие по стране вместе с внучкой Снегурочкой, напомнил экономист. «Если предположить, что Дед Мороз имеет постоянное место жительства, например, в Вологодской области, то его пенсия лишь немногим превышает вышеназванную сумму», — сказал он.

Эксперт отметил, что формально, с точки зрения законодательства, Дедушка считается работающим пенсионером, поэтому ему не положена ни индексация пенсии, ни доплата до прожиточного минимума.

«Фактически единственным правом на надбавки к пенсии может быть доплата за внучку Снегурочку, которая находится у деда на иждивении. Но не факт, что он ее получает — возможно, внучка уже совершеннолетняя и может зарабатывать самостоятельно», — заметил Гиринский.

Ранее была раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году. С января он будет проиндексирован на 3,3 процента.