Перечислены главные осенние аллергены

Главные осенние аллергены перечислил «Мосленте» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Он предупредил о возможной аллергической реакции на плесень.

«Споры плесени осенью везде: на листьях, гниющих плодах и грибах. Именно вдыхание спор вызывает аллергию. Еще осенью отопительные системы способствуют размножению пылевых клещей и усилению аллергических симптомов», — сказал врач.

Кроме того, в сентябре наблюдается пик активности ос, пчел и комаров. Неприятные ощущения также могут вызвать попавшие на слизистые дождевые капли и испарения от земли и автомобилей.

«Осенью аллергию легко можно спутать с бронхитами или ринитами. Даже если вы никогда раньше не сталкивались с аллергическими реакциями, они могут возникнуть у вас в любом возрасте, так как аллергии передаются в том числе по наследству», — предупредил доктор.

Ранее врач Ольга Малиновская дала советы по улучшению состояния в период сезонной аллергии.