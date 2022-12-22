Кинолог дал рекомендации по передаче собаки на передержку

Оставлять на передержку маленьких щенков Голубев не рекомендует, разлука с хозяином может стать причиной нежелательного поведения. Это же относится и к взрослым собакам, которые только попали в новый дом и еще не успели к нему привыкнуть.

Ранее Голубев рассказал об опасностях, которые могут подстерегать собак в зимний период. Он предупредил, что зимой переохладиться может любая собака — при легкой степени переохлаждения животное может дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя.