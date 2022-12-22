Кинолог дал рекомендации по передаче собаки на передержку
О том, как правильно подготовить собаку к долгой разлуке в период новогодних праздников, «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он дал рекомендации по передаче собаки на передержку и посоветовал по возможности отдавать животное родственникам или друзьям, с которыми оно давно знакомо.
«Но не у всех есть такая возможность, поэтому с особым вниманием выбирайте передержку для питомца. Ознакомьтесь с местом и людьми, которые будут присматривать за вашим псом, проверьте необходимые документы. Если у вас возникает даже небольшое сомнение, ищите другие возможности пристроить собаку, не рискуйте своим любимцем», — сказал он.
Существует несколько видов передержек: гостиницы для животных, частные дома с передержкой, дрессировочные центры
Фото: Alvan Nee / Unsplash
Для начала Голубев порекомендовал при общении с будущими «нянями» задать ряд интересующих вопросов: спросить, знают ли они об особенностях породы и о том, как питомец может отреагировать на ту или иную ситуацию. Он посоветовал узнать, чем животное собираются кормить и какой у него будет распорядок дня: в какие часы производится кормление, прогулка и игры. Во время такого диалога уже можно будет понять, стоит ли оставлять этим людям животное, или нет.
«Не забудьте показать, чем вы кормите питомца, и попросите соблюдать установленный режим дня, чтобы новые правила не вызывали у собаки стресс. Для собак очень важны ритуалы и их последовательность. Правила облегчают жизнь питомцу. Когда вас не будет рядом, все привычные ритуалы будут создавать для него предсказуемую среду и не будут вызывать лишнего стресса», — объяснил эксперт.
Лучше всего для этого устроить тренировочный день, отмечает эксперт. Во время общения собаки и человека, с которым ее планируют оставить, рекомендуется хвалить питомца за любое проявление хорошего поведения.
«Помните, прежде чем соглашаться на частную передержку, спросите о наличии документа о базовом кинологическом образовании у человека, который останется с вашей собакой: он должен обладать минимальными знаниями об уходе за животными. Если рядом с вашим питомцем будут находиться другие животные, обязательно проверьте справки об отсутствии у них заболеваний», — предостерег Голубев.
Перед тем как подписывать договор в зоогостинице, обратите внимание на профессионализм сотрудников, убедитесь, что оставляете собаку с надежными людьми, внимательно осмотрите будущий «номер» для собаки, ознакомьтесь с режимом кормления и прогулок, поинтересуйтесь есть ли в гостинице ветеринарное обслуживание и запишите себе контактные данные и реквизиты организации, уточнил Голубев.
Оставлять на передержку маленьких щенков Голубев не рекомендует, разлука с хозяином может стать причиной нежелательного поведения. Это же относится и к взрослым собакам, которые только попали в новый дом и еще не успели к нему привыкнуть.
Ранее Голубев рассказал об опасностях, которые могут подстерегать собак в зимний период. Он предупредил, что зимой переохладиться может любая собака — при легкой степени переохлаждения животное может дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя.