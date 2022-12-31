Нутрициолог дала советы по предотвращению переедания за новогодним столом

Собеседница «Мосленты» дала несколько советов, как сделать еду на новогоднем столе менее «вредной». «Например, 50 граммов майонеза можно смешать с 150 граммами греческого йогурта и полученной смесью заправить салат. Все консервы со стола лучше убрать, так как они содержат много соли и сахара. Вместо соленых огурцов можно взять свежие, вместо консервированного горошка купить замороженный горох и отварить его. Крабовые палочки можно заменить креветками или выбрать такие, в составе которых нет искусственных красителей и усилителей вкуса», — рассказала она.

Разбойникова призвала прислушиваться к своему организму и не стремиться есть все на столе, беспокоясь о том, что иначе еда «пропадет». «Сытость — это ощущение достаточно, но не слишком наполненного желудка. Если вы переедаете, то ощущаете тяжесть и дискомфорт, усталость и сонливость. Помните: ваше тело — не мусорное ведро, поэтому лучше выбросить часть еды, чем доедать через силу», — посоветовала специалист.

Нутрициолог порекомендовала почаще выходить из-за стола — потанцевать или просто подышать свежим воздухом.

Из алкоголя эксперт посоветовала сухие вина. Главное — не пить их на голодный желудок и всегда помнить о мере. Не стоит запивать алкоголь газированными напитками — это ускорит его всасывание и усугубит состояние опьянения.

«Учитесь читать этикетки. Например, в составе хорошего шампанского должен быть только виноградный сок, а не сахар, спирт, пищевые красители и усилители вкуса. В алкоголе нежелательна добавка Е220, но она, к сожалению, есть почти везде. На здорового человека эта добавка негативного влияния не окажет (при условии соблюдения меры), а вот людям с астмой, например, даже маленькие дозы противопоказаны», — заявила Разбойникова.

Перед сном после торжества собеседница «Мосленты» посоветовала выпить сорбенты.