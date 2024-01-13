Врач заявил об опасности резких перепадов температур для некоторых групп людей

Тем, кто не относит себя к метеочувствительным, все равно лучше позаботиться о себе в те дни, когда погода резко меняется, добавил эксперт. Дело в том, что ситуация с зависимостью от погоды может измениться в любой момент — например, из-за сильного переутомления.

Подготовить организм к погодным катаклизмам можно с помощью здорового образа жизни. «Стоит отказаться от употребления алкоголя и делать по утрам зарядку. Снизить зависимость от температуры поможет закаливание. Начать лучше с растирания холодным полотенцем, затем можно начать принимать контрастный душ, постепенно увеличивая и снижая его температуру», — дал советы Горенков.

Он уточнил, что резко закаливать организм нельзя: это может вызвать обострение заболеваний и спазм сосудов.

Ранее об аномальном похолодании москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.