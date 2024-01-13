Врач заявил об опасности резких перепадов температур для некоторых групп людей
Врач дал рекомендации по поведению в условиях резких перепадов температур.
Об опасности резких перепадов температур для некоторых групп людей заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков. Он дал им рекомендации по поведению в подобных условиях.
Прежде всего, имеет значение возраст: пожилые люди более чувствительны. Наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, тоже влияет на ситуацию. Давно замечено, что вызовы скорой помощи в связи с гипертоническими кризами и инфарктами в дни метеоизменений происходят чаще. Эмоционально лабильные люди тоже относятся к группе риска. И конечно, важен уровень адаптационных возможностей организма, который может быть истощен работой, заболеванием, переездом
По словам врача, к метеозависимым можно отнести 40 процентов всех людей и 90 процентов пенсионеров. Специальных лекарств от метеозависимости не существует, однако есть некоторые рекомендованные меры предосторожности, к которым стоит прибегать людям из групп риска.
«При резких перепадах температур им надо снижать физические и умственные нагрузки, стараться меньше работать и раньше ложиться спать. Если атмосферное давление меняется, гипертоникам нужно менять дозу лекарства, которое они постоянно принимают», — заявил Горенков.
Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями особую опасность представляет повышение атмосферного давления — при этом у них происходит сгущение крови, появляется риск тромбообразования. В таких случаях им необходимы специальные препараты. Людям с сахарным диабетом тоже надо регулировать дозу инсулина, потому что с изменением погоды меняется и их гормональный фон
Тем, кто не относит себя к метеочувствительным, все равно лучше позаботиться о себе в те дни, когда погода резко меняется, добавил эксперт. Дело в том, что ситуация с зависимостью от погоды может измениться в любой момент — например, из-за сильного переутомления.
Подготовить организм к погодным катаклизмам можно с помощью здорового образа жизни. «Стоит отказаться от употребления алкоголя и делать по утрам зарядку. Снизить зависимость от температуры поможет закаливание. Начать лучше с растирания холодным полотенцем, затем можно начать принимать контрастный душ, постепенно увеличивая и снижая его температуру», — дал советы Горенков.
Он уточнил, что резко закаливать организм нельзя: это может вызвать обострение заболеваний и спазм сосудов.
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