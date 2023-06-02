Синоптик пообещал москвичам первые летние грозы

Первые летние грозы пообещал жителям Москвы синоптик Михаил Леус. В своем Telegram-канале он сообщил, что кратковременные дожди пройдут в пятницу, 2 июня, во второй половине дня.

Сам день будет теплым — воздух прогреется до 21-23 градусов тепла в столице и до 19-24 по области. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, но во время грозы его порывы значительно усилятся, отметил Леус.

На сайте Гидрометцентра России указано, что погода резко изменится уже в субботу, 3 июня. Температура воздуха опустится сразу на 10 градусов — до 12-14 градусов тепла. Ожидается дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье, 4 июня, потеплеет до 15-17 градусов, прогнозируется преимущественно облачная погода без осадков.

Тепло вернется в город во вторник и среду, 6 и 7 июня. Воздух прогреется до 17-22 градусов.

Ранее «оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье.