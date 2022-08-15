Фото Петросяна с двухлетним сыном тронуло пользователей сети

Известный эстрадный артист и писатель-юморист Евгений Петросян поделился фото с двухлетним сыном Ваганом на руках на фоне моря в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Снимок тронул пользователей сети.

«Так выглядит счастье», «Какое душевное фото, папа и сынок», — написали фолловеры. Кто-то отметил, что маленький Ваган внешне напоминает отца.

Ранее стало известно, что Петросян отправился в отпуск в Турцию вместе с женой Татьяной Брухуновой и сыном.

До этого редкой семейной фотографией поделился певец Игорь Николаев. Исполнительно выложил снимок из загородного дома с 84-летней матерью, женой и дочерью.