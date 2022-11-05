Известный певец вспомнил о детстве в «московском гетто»

О детстве и юности в «московском гетто» вспомнил в беседе с «Москвич Mag» 75-летний певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик.

«По адресу 4-й Лесной переулок, 8, между Белорусским вокзалом и Бутырским Валом, находился наш дом, где я жил до 17 лет. Это место я смело могу назвать московским гетто, поскольку там были жуткие условия: до переезда я не знал, что туалет может быть не на улице», — поделился известный артист. По его словам, в самом доме были холодная вода, газ и печное отопление.

«Кстати, про туалеты: когда в 1957 году город приводили в порядок к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, в верхах решали, что делать с этими неэстетичными туалетными будками — мы же должны были показать всему миру, как мы здорово строим социализм», — продолжил Малежик. В итоге те туалеты просто покрасили в голубой и розовый цвета, рассказал певец.

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