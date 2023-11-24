Рок-певица поделилась впечатлениями от материнства

На сложность сочетания материнства и карьеры пожаловалась «Мосленте» солистка культовой казанской группы «Мураками» Диляра Вагапова.

«У меня двое детей — дочь и сын. И это очень сложно сочетается со всем остальным. Это постоянное чувство вины за то, что им не додаешь материнской любви. Но одновременно с этим это и принятие, что ты выбираешь в том числе и себя, чтобы потом не винить их, что твои мечты не осуществились», — сказала она.

Артистка отметила, что оставляла старшую дочь в месячном возрасте и уезжала в тур. Расставание давалось ей нелегко. Со вторым ребенком она начала ездить на концерты с трех месяцев. Чтобы взять с собой няню, Вагапова отказалась от услуг администратора и взвалила его работу на себя. Загруженный график и одновременно времяпрепровождение с ребенком не позволило ей впасть в послеродовую депрессию.

Ранее российская рок-певица назвала главное в жизни дочери.