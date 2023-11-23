Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике

Видео в купальнике опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Давайте себе возможность перезагрузиться!» — подписала она ролик, в котором гуляет по пляжу в Дубае в желтом купальнике и соломенной шляпе. На губах артистки — красная помада.