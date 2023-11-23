Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике
Поклонники осудили Глюкозу за яркий макияж на пляже.
Видео в купальнике опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.
«Давайте себе возможность перезагрузиться!» — подписала она ролик, в котором гуляет по пляжу в Дубае в желтом купальнике и соломенной шляпе. На губах артистки — красная помада.
В комментариях некоторые поклонники осудили ее за яркий макияж в непредназначенном для этого месте. В то же время большинство юзеров восхитились внешним видом артистки.
«Очень сексуальная», «Шикарная», «Хорошего отдыха, любимка», «Какая же красивая», «Королева, ты прекрасна», «Секси леди», «А на пляж краситься нужно?», «Цвет помады — отстой», — написали они.
Ранее видеозаписью в купальнике поделилась 57-летняя певица Наталья Штурм.