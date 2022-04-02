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Певица Любовь Успенская вспомнила о способах заработка в 90-е

Певица Любовь Успенская вспомнила о способах заработка в 90-е
Фото: Сергей Величинский / РИА Новости

Популярная советская и российская певица Любовь Успенская посетила новое шоу блогера Иды Галич «Крутые 90-е», которое на днях опубликовали в сети, где вспомнила о способах заработка артистов в те годы.

Артистка призналась, что сама нередко выступала для бандитов — за это хорошо платили. Однажды ей предложили полмиллиона долларов за интимные услуги, но Успенская отказалась.

При этом певица отметила, что принимала от бандитов дорогие подарки: шубы, бриллианты, автомобили, однако пользователи сети не поверили женщине, указав, что подобные подарки не делаются «просто так».

«Бандиты о таком не спрашивают, они действуют», «Просто так никто ничего не даст, в то время брали все за даром, либо пуля», «Никакой загадки не оставила! Все на поверхности», — прокомментировали юзеры.

Ранее стало известно, что шоумен Стас Барецкий откроет в Подмосковье сеть высококалорийных столовых в духе 90-х.

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