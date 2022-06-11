Певица МакSим рассказала о восстановлении после комы

Певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер Марина Абросимова, более известная как МакSим, на пресс-конференции в честь своего дня рождения в детской школе искусств рассказала о восстановлении после комы, сообщает «Лента.ру».

Исполнительница призналась, что реабилитация была непростая, и она все еще продолжается. При этом МакSим подчеркнула, что болезнь не сказалась на ее внешнем виде.

«Реабилитация, скажу вам откровенно, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Мне повезло с внешним видом, но реабилитация продолжается. Мне бы не хотелось в это углубляться, потому что, конечно, такие вещи без последствий не проходят», — сообщила певица.

Артистка также поделилась тем, что вернулась к нормальной жизни не просто так. «У меня глобальная мысль о том, что здесь я должна сделать что-то такое, о чем я пока, может быть, не знаю. В конце концов, меня зачем-то сюда вернули», — рассказала испольнительница.

Ранее МакSим раскрыла неутешительный прогноз врачей после комы.