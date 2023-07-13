Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости

В алкогольной зависимости призналась известная российская певица МакSим (Марина Абросимова). В видео, опубликованном Starhit.ru, она объяснила, что в день громкого срыва концерта действительно выпила алкоголь после капельницы, незадолго до выхода на сцену.

«Получилось то, что получилось... Попытка сбежать от недугов и проблем при помощи алкоголя приводит к потерям. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это и решила действовать», — сообщила исполнительница, пояснив, что уже начала проходить курс лечения в клинике.