Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости
Певица МакSим призналась в алкоголизме и заявила, что начала курс лечения.
В алкогольной зависимости призналась известная российская певица МакSим (Марина Абросимова). В видео, опубликованном Starhit.ru, она объяснила, что в день громкого срыва концерта действительно выпила алкоголь после капельницы, незадолго до выхода на сцену.
«Получилось то, что получилось... Попытка сбежать от недугов и проблем при помощи алкоголя приводит к потерям. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это и решила действовать», — сообщила исполнительница, пояснив, что уже начала проходить курс лечения в клинике.
Ранее в марте МакSим сорвала собственный концерт в Сочи из-за состояния здоровья. По словам зрителей, у артистки сел голос, она не попадала в ноты и вела себя странно.