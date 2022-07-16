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Известная певица высказалась о проблемах в Москве

Известная певица высказалась о проблемах в Москве
Фото: Unsplash

О проблемах в Москве высказалась в беседе с интернет-изданием «Москвич Mag» известная оперная певица Хибла Герзмава.

«У всех городов в мире есть какие-то сложности. В Москве они тоже есть. Но мне важно видеть, что эти проблемы решаются, и здесь, в столице России, я это вижу», — подчеркнула звезда.

Герзмава добавила, что в Москве ей хватает всего. «Я счастлива, что я москвичка», — заявила она.

Ранее певица Лариса Долина объяснила трудности с прогулками по любимым местам в столице.

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