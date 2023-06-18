Певица Слава вышла на связь из московской больницы

На связь с поклонниками из московской больницы вышла певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава. Она сняла и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео без макияжа и в медицинских чулках.

«Я снова в больничке. Кое-что мне надо подлатать и подправить, это очень серьезно для девушки. Надеюсь, все будет очень-очень хорошо. Мне уже сделали укольчик, я сдала все анализы… Кстати, у меня шикарные анализы, несмотря на все мои веселые концерты. Немножко переживаю. Уже надела секс-белье… Думаю, что все со мной будет прекрасно», — заявила она, показав свои ноги в белых чулках.