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15:42, 18 декабря 2022
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Певица Слава объявила о расставании с гражданским мужем после 20 лет вместе

Певица Слава объявила о расставании с гражданским мужем после 20 лет вместе
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О расставании с гражданским мужем бизнесменом Анатолием Данилицким объявила певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Пара провела вместе 20 лет.

«Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям», — сообщила подписчикам артистка.

Кроме того, Слава перечислила качества, которые интересуют ее в потенциальном избраннике. Для певицы важно, чтобы ее возлюбленный был красивым, богатым, ответственным, заботливым, порядочным, а также «вкусно пах».

Ранее Сланевская отреагировала на слухи об увеличении ягодиц. Артистка призналась, что действительно делала комплексную липосакцию тела, но зону таза не трогала.

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