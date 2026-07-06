Певицу назвали «оно» в московской бильярдной

Российскую певицу Антонину Бадулину, известную как Тося Чайкина, назвали «оно» в московской бильярдной. Об этом пишет Shot в Telegram.

Согласно сообщению, инцидент произошел в заведении «Легенда» в Митино, где артистка отдыхала с друзьями. Один из проводивших там время мужчин высказал претензии к внешнему виду девушки, назвав «оно» и «чмошницей».

Позднее мужчина продолжил оскорблять певицу и ее друзей, одному из которых даже пригрозил расправой. Происходящее девушка сняла на видео. В итоге Чайкина была вынуждена покинуть бильярдную.

Как уточняет Shot, неадекватно себя повел некий 39-летний Руслан, который якобы занимается скупкой драгоценностей и антиквариата и их последующей перепродажей.

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