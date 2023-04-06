14:56, 06 апреля 2023
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Пиар-менеджер МакSим отреагировала на информацию о беременности певицы
Пиар-менеджер Богушевская заявила об отсутствии беременности у певицы МакSим.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская отреагировала на появившуюся в сети информацию о беременности артистки. Она заявила, что певица не ждет ребенка.
По словам Богушевской, отменить и перенести концерты пришлось из-за плохого самочувствия МакSим: теперь она проходит лечение.
Также представительница певицы объяснила изменения во внешности артистки, которые заметили поклонники. «Она обычный человек и просто поправилась», — отметила Богушевская.
Ранее певицу МакSим заметили в баре в Москве после переноса концертов из-за состояния здоровья.