Пиджак Владимира Жириновского выставили на аукцион за сотни тысяч рублей
Пиджак политика Владимира Жириновского выставили на аукцион за 250 тысяч рублей.
За сотни тысяч рублей выставили на аукцион красный пиджак покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщается на сайте «Литфонда». Вещь политика планируют продать за 250 тысяч рублей.
В описании к лоту говорится, что Жириновский подарил пиджак телеведущему Александру Гордону в 2014 году. До этого он посещал в нем заседания Госдумы. По оценке специалистов, вещь находится в хорошем состоянии, со «следами бытования».
Владимир Жириновский возглавлял созданную им партию ЛДПР с 1992 года до своей смерти в 2022 году. Он был бессменным депутатом Госдумы и шесть раз выдвигался на пост президента России.
Ранее сообщалось, что одну из ранее безымянных улиц на западе Москвы назвали в честь политика Владимира Жириновского.