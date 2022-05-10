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Московская пилотесса рассказала о возможности полетов над МКАД

Московская пилотесса рассказала о возможности полетов над МКАД
Фото: Leila Paul / Wikimedia Commons

О возможности полетов над МКАД на частных самолетах в беседе с «Мослентой» рассказала пилотесса Ольга Олехник.

По ее словам, в Москве официально разрешены полеты по внешней стороне МКАДа. При этом летчица добавила, что рядом с Москвой находится множество аэродромов, и авиация, как и все, что с ней связано, здесь активно развивается.

«Я люблю столицу, но в ней слишком много суеты. Я сейчас с большим удовольствием живу за городом. Радует, что здесь сейчас появляется все больше молодежи, которая стремится летать и летает», — поделилась Олехник.

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