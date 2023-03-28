Алена Водонаева показала интимный пирсинг на видео

На видео блогер позирует в прозрачном бюстгальтере, поверх которого надета водолазка из прозрачного материала, и кожаной юбке. В конце ролика Водонаева крупным планом показывает грудь, на изображении видны специальные штанги с шариками в сосках.

Ранее о том, как обстоят дела с тату и пирсингом у российских балерин, рассказала солистка Большого театра Кристина Кретова.