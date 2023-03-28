14:00, 28 марта 2023
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Алена Водонаева показала интимный пирсинг на видео
40-летняя телеведущая Водонаева опубликовала видео с изображением пирсинга сосков.
Фото: @alenavodonaeva
Интимный пирсинг сосков показала на видео, опубликованном в личном Telegram-канале, 40-летняя российская телеведущая и журналистка Алена Водонаева.
«Газировка — пожалуй, единственная запрещенка, которую я себе иногда позволяю. Очень редко. Но ограничения стоят того», — подписала она публикацию.
На видео блогер позирует в прозрачном бюстгальтере, поверх которого надета водолазка из прозрачного материала, и кожаной юбке. В конце ролика Водонаева крупным планом показывает грудь, на изображении видны специальные штанги с шариками в сосках.
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