Аудитор назвала пошаговый план открытия собственного бизнеса
Аудитор Бродецкая назвала основные этапы открытия бизнеса.
Основные этапы пути при открытии собственного бизнеса в беседе с «Мослентой» назвала налоговый консультант, аудитор Ирина Бродецкая. Первое, что по словам специалиста, необходимо сделать — это найти свою нишу и составить бизнес-план.
Начинайте бизнес в той сфере, которая вам интересна. Это поможет сохранить мотивацию для развития своего дела. Необходимо изучить рынок и определить, есть ли спрос на продукт. Важно, чтобы это был не временный «хайп», а долгосрочная тенденция. Бизнес-план поможет оценить рентабельность проекта, возможные доходы и расходы, а также преимущества и недостатки конкурентов.
Ирина Бродецкая
Налоговый консультант, аудитор
Далее необходимо выбрать организационно-правовую форму и налоговый режим. Заниматься предпринимательством можно следующими способами: стать самозанятым, ИП (индивидуальный предприниматель) или создать юридическое лицо.
Система налогообложения влияет на общую налоговую нагрузку компании, она зависит от вида деятельности по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности для вашей деятельности), дохода и количества сотрудников. Подбирайте такой режим, который позволит уменьшить налоговую базу и снизить платежи.
Подберите коды ОКВЭД. Он показывает налоговой, органам статистики и контрагентам, чем занимается компания. У организации может быть много кодов, но основной только один — по направлению, которое приносит больше дохода.
Необходимо подобрать код до регистрации. Как это сделать? Найдите классификатор в открытом доступе в сети Интернет Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 22.09.2023), выберите свою нишу среди разделов по буквам, затем определите, класс, подкласс, группу и так далее.
Неправильный код ОКВЭД может повлечь штраф от ФНС, недоверие контрагентов и повышенные тарифы по страховым взносам. Коды ОКВЭД можно менять, если у компании меняются виды деятельности.
Выберите банк для РКО — расчетно-кассовое обслуживание, которое включает проведение операций по счету, зачисление и снятие наличных денег, удаленное банковское обслуживание. Для открытия счета важно выбрать банк, у которого есть лицензия Центрального Банка России.
Одним из основных критериев по выбору банка являются тарифы по РКО. Они могут отличаться по стоимости, перечню входящих услуг, условиям страхования, удобству проведения операций и так далее. Выбирайте тот банк, стоимость и условия которого вас больше устраивают.
Ирина Бродецкая
Налоговый консультант, аудитор
По словам аудитора, на следующем этапе регистрации бизнеса необходимо организовать бухгалтерский учет. В маленькой компании выгодно нанимать бухгалтера на аутсорсинге, подчеркнула она.
Также нужно обеспечить электронный документооборот (ЭДО), который позволяет экономить на распечатке и отправлении бумаг, значительно ускоряет подписание контрактов и позволяет взаимодействовать с ФНС.
Для запуска ЭДО налогоплательщик выбирает провайдера и заключает с ним договор. После этого необходимо создать электронную подпись в личном кабинете ФНС и настроить систему на своем программном обеспечении.
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