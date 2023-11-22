Аудитор назвала пошаговый план открытия собственного бизнеса

Далее необходимо выбрать организационно-правовую форму и налоговый режим. Заниматься предпринимательством можно следующими способами: стать самозанятым, ИП (индивидуальный предприниматель) или создать юридическое лицо.

Система налогообложения влияет на общую налоговую нагрузку компании, она зависит от вида деятельности по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности для вашей деятельности), дохода и количества сотрудников. Подбирайте такой режим, который позволит уменьшить налоговую базу и снизить платежи.

Подберите коды ОКВЭД. Он показывает налоговой, органам статистики и контрагентам, чем занимается компания. У организации может быть много кодов, но основной только один — по направлению, которое приносит больше дохода.

Необходимо подобрать код до регистрации. Как это сделать? Найдите классификатор в открытом доступе в сети Интернет Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 22.09.2023), выберите свою нишу среди разделов по буквам, затем определите, класс, подкласс, группу и так далее.

Неправильный код ОКВЭД может повлечь штраф от ФНС, недоверие контрагентов и повышенные тарифы по страховым взносам. Коды ОКВЭД можно менять, если у компании меняются виды деятельности.

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