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07:40, 08 октября 2022
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Московский священник призвал мужчин к планированию игр с детьми

Московский священник призвал мужчин к планированию игр с детьми
Фото: Uwe umstatter / Globallookpress.com

К планированию игр и чтения с детьми призвал мужчин известный московский священник и блогер Николай Бабкин. В личном Telegram-канале он признался, что начал задумываться о количестве проведенного с семьей времени.

«Многие отцы просто достают телефон, когда становится скучно. И считают это временем, проведенным с детьми. Не уверен, что с этим согласны дети. Им нужен папа, а не тело со смартфоном в руках», — подчеркнул Бабкин.

Подсчитав реальное время своего общения с детьми (без телефонов и мультиков), священник узнал, что тратит на это менее получаса в день. «Поэтому, я за планирование игр и чтения. Не знаю, может, у женщин это все естественно, но мужской мозг так не работает», — объяснил он.

Ранее Бабкин рассказал о грамотной реакции на детскую ложь. Священник подчеркнул, что взрослому в любом случае нужно быть на стороне своего ребенка.

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