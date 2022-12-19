Хирург перечислил часто переделываемые пластические операции у москвичей
Пластические операции, которые москвичам приходится чаще всего переделывать, перечислил «Мосленте» пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян. На первом месте оказалась ринопластика.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Необходимость исправления первичной операции может возникнуть по многим причинам. Врач уточнил, что это опущение кончика носа, возникновение горбинки или костной мозоли, асимметрия крыльев носа, образование впадин и провалов, искривление носовой перегородки или ее фрагментарное разрушение, потеря обоняния или нарушение носового дыхания.
«Нос имеет очень сложное внутреннее строение, поэтому ринопластика считается одной из самых трудных пластических операций в эстетической хирургии. Во время операции затрагиваются кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышечный слой, слизистая, хрящевые и костные ткани. Кроме того, важно сохранить внутреннее строение носа, чтобы не нарушить процессы дыхательной системы», — объяснил специалист.
На втором месте — маммопластика (изменение формы молочной железы — примечание «Мосленты»). Несмотря на то что в современной эстетической хирургии случаи повторной маммопластики существенно сократились, случаев, когда пластику груди приходится переделывать, все еще много, отметил Алексанян.
Фото: Unsplash
Нередко после первичной установки имплантов со временем может возникнуть асимметрия груди, образоваться двойная складка, жесткие рубцы.
Такие последствия могут возникать от использования некачественных имплантатов, из-за индивидуальных анатомических особенностей, из-за резкого набора или потери веса и несоблюдения рекомендаций врача во время реабилитации, объяснил Алексанян.
«Следующее — абдоминопластика. Здесь причинами повторного обращения за коррекцией области живота обычно является недостаточно удовлетворительный результат для пациента после первичного вмешательства или повторные деформации живота. Например, недостаточное ушивание мышц брюшной стенки может стать причиной выпуклого живота, что, конечно, потребует повторной коррекции», — добавил он.
Вторая часть проблемы, по словам врача, — формирование «ушек» по бокам или остаточные деформации в виде дряблой кожи в верхней части живота или в области лобковой зоны. Кроме того, необходимость в повторной абдоминопластике может возникнуть вследствие беременности, если во время вынашивания ребенка произошло расхождение внутренних мышц живота — диастаз.
Последней в списке хирурга оказалась липосакция. Профессор объяснил, что часто пациенты возвращаются за данной процедурой даже не единожды. Обычно потребность возникает из-за желания скорректировать еще одну зону, реже — из-за возвращения лишних объемов, следствием которых обычно является отсутствие режима питания и физических нагрузок, заключил эксперт.
Ранее пластические операции, способные зрительно состарить лицо, назвала пластический хирург Виктория Блинова. Номером один в этом списке она назвала булхорн.