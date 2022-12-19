Хирург перечислил часто переделываемые пластические операции у москвичей

Вторая часть проблемы, по словам врача, — формирование «ушек» по бокам или остаточные деформации в виде дряблой кожи в верхней части живота или в области лобковой зоны. Кроме того, необходимость в повторной абдоминопластике может возникнуть вследствие беременности, если во время вынашивания ребенка произошло расхождение внутренних мышц живота — диастаз.

Последней в списке хирурга оказалась липосакция. Профессор объяснил, что часто пациенты возвращаются за данной процедурой даже не единожды. Обычно потребность возникает из-за желания скорректировать еще одну зону, реже — из-за возвращения лишних объемов, следствием которых обычно является отсутствие режима питания и физических нагрузок, заключил эксперт.

Ранее пластические операции, способные зрительно состарить лицо, назвала пластический хирург Виктория Блинова. Номером один в этом списке она назвала булхорн.