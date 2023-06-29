Пластический хирург назвал способные испортить внешность операции

Пластические операции, способные испортить внешность назвал в беседе с «Мослентой» ведущий пластический хирург и основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе. Он порекомендовал не поддаваться трендам в этом вопросе и не ложиться под нож ради моды.

Одним из таких вмешательств врач назвал булхорн — операцию, направленную на увеличение объема верхней губы, придание ей большей выразительности. Хирург отметил, что в ситуациях, когда необходимо убрать лишнее расстояние между носом и краем губы, избавиться от губной асимметрии, узкую губу сделать толще хейлопластика рекомендована.

В остальных же случаях, по словам Гогиберидзе, естественный вид будет утерян, а из-за полученного приоткрытого рта выражение лица станет «удивленным» и порой комичным. Кроме того, операция оставляет массивные околоносовые рубцы, еще более заметные с возрастом.

Внешность может испортить и сделанный под влиянием моды маленький вздернутый нос.

«Такой нос, за редким исключением, мало кого красит. Планируя операцию, доверьтесь квалифицированному специалисту, следуйте его наставлениям. Доктор сориентирует с выбором подходящей формы носа, и в этом случае его удастся преобразить в наиболее выгодном для вас свете», — сказал он.

А удаление комков Биша способно спровоцировать вид изнеможенного лица — со временем после операции щеки начинают провисать и западать. При этом изменить ситуацию уже будет невозможно.

«Не стоит в слепую довериться сиюминутным модным течениям в рамках кардинальных перемен во внешности. Это не принесет ни пользы для здоровья, ни чувства радости, ведь эстетическая хирургия ставит перед собой цель не портить внешность человека в угоду изменчивым вкусам общественности, а преображать ее, делать лучше. Важно пользоваться достижениями медицины осознанно», — заключил эксперт.

Ранее были названы признаки нездоровой тяги к пластическим операциям.