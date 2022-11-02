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17:12, 02 ноября 2022
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67-летняя Долина опубликовала фото в платье с разрезом от бедра

67-летняя Долина опубликовала фото в платье с разрезом от бедра
Фото: @larisa.dolina.official

Свою фотографию с изображением в вечернем платье опубликовала 67-летняя певица Лариса Долина в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Наряд артистки восхитил пользователей сети.

На фото Долина позирует на сцене в синем платье в пол со вставкой из пайеток и с разрезом от бедра. Образ певица дополнила туфлями на каблуке. «Чудесный, особенный, теплый, обильно-любовный! Спасибо за очередной энергетический взрыв! Ощущение было такое, что у зрителей горят пожаром ладошки от аплодисментов! Они — аплодисменты — не прекращались ни на минуту», — поделилась артистка впечатлениями от выступления.

Внешний вид исполнительницы вызвал бурную реакцию у поклонников. «Какое платье у нашей любимой дивы! Потрясающая», «Шикарный образ», «Вы такая обворожительная», — написали комментаторы. Некоторые оценили насыщенный цвет платья и сравнили артистку с «яркой синей кометой».

Ранее Долина ответила пользователям сети, раскритиковавшим ее за фото в коротких шортах. Звезда заявила, что не собирается наряжаться «как старушка».

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