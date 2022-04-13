Москвичи поспорили о местонахождении настоящей «Плешки»

Архивный снимок, на одной из московских улиц, сделанный в конце 80-х годов, заставил пользователей сети поспорить о местонахождении настоящей «Плешки» в столице. Фотографию была опубликована в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В своей публикации автор поста утверждает, что фотография была сделана у «Плешки» — возле сквера Большого театра в Москве.

Однако пользователи возразили автору топика и написали, что изначально «Плешкой» называли три разных места: площадь трех вокзалов, сквер у памятника героям Плевны и часть улицы Тверской от Пушкинской площади. И уже позднее — университет Плеханова.

Один из жителей столицы разъяснил, что «Плешка» на жаргоне означала место встречи по интересам, и в столице таких мест было много, в том числе и сквер у Большого театра, где собиралось ЛГБТ-сообщество.

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