Москвичка нашла «плохое слово» на меловой доске ресторана

Жительница Москвы нашла «плохое слово» на меловой доске одного из столичных семейных ресторанов и пожаловалась на это менеджеру. Историей в своем Telegram-канале поделилась учредитель ресторана и писатель Ина Тундра.

Автор текста рассказала, что клиентка пришла в заведение с тремя детьми и после трапезы заявила, что, несмотря на хороший сервис и вкусную еду, больше сюда не придет. Москвичка объяснила это тем, что на меловой доске посреди ресторана, куда люди приходят с детьми, написано «плохое слово».

Менеджеры не смогли найти слово, возмутившее женщину, и попросили указать на него. «"Да вот же!" — указала она на надпись "Вся наша еда заряжена на здоровье, удачу, секс и деньги". У вас же тут написано "секс"! — прошептала она на ухо менеджеру, — "плохое слово"», — пересказала Ина Тундра претензию клиентки.

«Замените "секс" на любовь — и смысл останется, и все будут счастливы, даже эта женщина», «Кушать деткам еду, заряженную на секс, — довольно опасное дело», «Всегда было удивительно, сколько у людей всего в голове возникает при нейтральном в общем-то слове "секс"», — прокомментировали рассказ юзеры.

Ранее известный сценарист, режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян назвал недостатки московских ресторанов.