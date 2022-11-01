Евгений Плющенко рассказал о воспитании сына

О воспитании сына Александра, известного как Гном Гномыч, рассказал фигурист Евгений Плющенко. Он сообщил РИА Новости, что вопросами медийной популярности ребенка занимается его жена Яна Рудковская.

«Я в пиар не лезу. Занимаюсь мужским воспитанием и тренирую Сашу. Он не только фигурным катанием занимается, но и плаванием и боксом. Учится в школе, дополнительно изучает иностранные языки», — рассказал Плющенко.

«То, что нашего ребенка стали меньше обсуждать, ему только на пользу», — ответил спортсмен на вопрос журналистов об уменьшении внимания к Александру в СМИ. При этом Плющенко отметил, что его сын остается популярен в социальных сетях. По его словам, на аккаунт Александра подписаны 1,5 миллиона человек.

Ранее Рудковская пожаловалась, что фото с ее сыном заблокировали в одной из соцсетей. Знаменитость рассказала, что на удаленном снимке ее дети запечатлены в шортах во время отдыха у моря.