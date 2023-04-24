Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве

Для Андрея Тюрнина это уже вторая победа подряд. В прошлом году спортсмен и блогер тоже занял первое место, съев 25 штук хинкали за полторы минуты. Приз составлял 500 тысяч рублей. Всего в этом году за победу боролись 120 человек. В финал вышли только 12 из них.

Ранее в одном из столичных кафе на улице Ленивке ресторанный критик Михаил Костин нашел самые некрасивые хинкали.