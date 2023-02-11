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08:34, 11 февраля 2023
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Психолог высказался о подарках женщинам на 23 февраля

Психолог высказался о подарках женщинам на 23 февраля
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

О подарках женщинам на День защитника Отечества, 23 февраля, высказался в беседе с «Мослентой» психолог, сексолог Павел Раков. Он уточнил, что женщинам-военнослужащим также важно и нужно дарить подарки в этот день.

«Но так как речь идет о женщине, то и подарки должны быть женскими. Как минимум — цветы, а также то, что входит в круг интересов вашей жены, девушки или подруги. Так как все женщины разные, их потребности и вкусы также отличаются. Помните, что предметы кухонной утвари близким людям дарить не стоит», — объяснил эксперт.

При этом коллеги могут подарить что-то из бытовой техники или хозяйственных принадлежностей, женщину это не смутит, а может даже порадует, отметил психолог.

«Если ваша жена или подруга служит в армии, то относитесь к 23 февраля так же, как и к 8 марта. Подчеркните в этот день своим подарком и особым отношением, что она для вас прежде всего женщина, а потом уже прапорщик, майор или полковник», — посоветовал он.

Ранее худшие подарки на День всех влюбленных перечислила доктор психологических наук международного уровня PhD, автор собственного расстановочного метода Юлия Хадарцева.

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