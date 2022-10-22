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21:01, 22 октября 2022
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Косметолог дал объяснение появлению второго подбородка

Косметолог дал объяснение появлению второго подбородка
Фото: Людмила Дутко / Фотобанк Лори

Объяснение появлению второго подбородка дал «Мосленте» дерматолог-косметолог клиники Infacial Сергей Барсуков. По его словам, многое зависит от генетики: у одних второй подбородок может появиться уже к 30 годам, а других — гораздо позже.

«Склонность к отекам и не совсем здоровый шейный отдел позвоночника только подливают масла в огонь. С лицом сначала едва заметно, потом сильнее начинают происходить метаморфозы: мышцы и связки ослабевают, качество коллагеновых и эластиновых волокон ухудшается, а вместе с этим и способность удерживать каркас лица», — объяснил он.

Далее, по его словам, под воздействием гравитации соединительные ткани от потери плотности и упругости начинают провисать, и в этот момент изменения становятся наиболее заметными.

Эксперт заявил, что в наши дни в борьбе с данным недугом женщины часто обращаются к косметологам, чтобы те решили проблему инъекционными методиками или липолитиками. Однако, по словам Барсукова, ни одного подобного зарегистрированного препарата прямого действия для использования в качестве коррекции жировых отложений сегодня нет.

Липолитики косметолог также назвал иллюзией решения проблемы, так как подобный легкий лимфодренажный эффект быстро исчезает. Наиболее действенным вариантом эксперт назвал ультразвуковой лифтинг.

Ранее неочевидные причины ожирения назвал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.

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