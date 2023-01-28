Диетолог Гинзбург описал процесс подготовки организма к диете

Процесс грамотной подготовки организма к похудению описал в своем блоге на платформе «Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что этот этап должен занять минимум две недели.

«В первую очередь надо подготовить мышцы — улучшить обмен веществ в них. Восстановите тонизирующую двигательную активность, разогрейте мышцы. Но никаких утомительных тренировок! Оптимальный вариант — оздоровительная ходьба в течение 30 минут в день», — заявил Гинзбург. Он уточнил, что занятие должно занимать ровно полчаса, не стоит ожидать момента усталости.

Второе требование для успешного похудения — восстановление полноценного сна. «Одно из правил нормального сна — "уснул сегодня, проснулся завтра", то есть ложиться нужно до полуночи. Достаточная продолжительность сна для взрослого человека — семь-восемь часов», — рассказал диетолог. Он добавил, что сну ничего не должно мешать — не должно быть посторонних шумов и световых загрязнений, одежда должна быть удобной, а воздух — свежим.

«Третье правило — постараться сделать еду более противовоспалительной, направить питание на снижение тканевого воспаления», — продолжил Гинзбург. Чтобы оздоровить обмен веществ и улучшить состояние нервной системы, по его словам, нужно уменьшить употребление сахара и сахаросодержащих продуктов, белого хлеба, картофеля, риса, «плохих» масел (маргарина, спредов, подсолнечного масла), красного мяса, сосисок и сарделек, алкоголя.

«Уменьшаем также настолько, насколько это возможно, очень соленое и очень жареное», — добавил специалист.

Назвал диетолог и продукты, употребление которых стоит увеличить, это: морская жирная рыба, грубые углеводы (гречка, овсянка, грубый хлеб), кисломолочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, приправы.

«Калории во время подготовки к диете считать не нужно, разрешенные продукты можно есть без ограничений. Соблюдая это и все ранее упомянутые правила, вы улучшите свое настроение и мотивацию к похудению. Возможно, уже время подготовки к похудению принесет первые результаты», — сказал врач.

Ранее Гинзбург назвал самый полезный овощ. По его словам, один доступный каждому продукт обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, а также способностью сдерживать все возрастные болезни, в том числе сахарный диабет и атеросклероз.