Подмосковный силач перетащил поезд и установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд установил в подмосковном Раменском мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой. Он отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн, сообщает РИА Новости.

«Руслан Пустовой, не используя специальных приспособлений, таких как лестница, отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн за 36,38 секунды на 8,6 метра», — сообщил его наставник, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян.

Уточняется, что до Пустового ранее никто в истории силовых видов спорта не буксировал поезд весом более 100 тонн без использования специальных приспособлений. Силач осознавал все риски для здоровья, так как сам работает врачом травматологом-ортопедом.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток обыграл известного российского гроссмейстера Сергея Карякина.