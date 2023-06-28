41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

41-летняя певица Наталья Подольская показала фигуру в купальнике. Видео с пляжа она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах артистка позирует в слитном купальнике, в шляпе, солнцезащитных очках, бусах и браслете из ракушек на ноге .

«Ты просто красотка», «Какая вы очаровательная», «Фигура огонь», «Вы супер, прекрасны и элегантны», «Потрясающая красотка», «Огонь», — восхитились в комментариях поклонники певицы.

Ранее Наталья Подольская показала утреннее фото из ванной.