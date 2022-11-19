Экономист спрогнозировала подорожание ряда продуктов к 2023 году

К 2023 году ряд продуктов ожидает подорожание. Соответствующий прогноз дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в разговоре с агентством «Прайм».

По словам экономиста, в новом году гарантированно вырастут цены на алкоголь, электронные сигареты, табачные изделия, автомобили и мотоциклы, а также на бензин и дизельное топливо. Кроме того, подорожает спиртосодержащая пищевая и непищевая продукция, к примеру парфюмерия, косметика, различные эмульсии и суспензии.

«Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере 7 рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», — добавила Долгова.

Минимальная цена на шампанское может вырасти до 239 рублей за бутылку 0,75 литров в случае повышения минимальных цен закупки, поставки и продажи игристого в рамках борьбы с контрафактом. Неурожай кофе в основных странах-экспортерах и рост затрат на логистику также приведет к росту цен на все виды этого напитка.

Ранее о значительном подорожании продуктов в 2023 году россиян предупредила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. По ее словам, ожидается повышение цен на говядину, мясо птицы и свинину.