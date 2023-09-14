Раскрыты подробности появления самой известной в России песни про коня

Автор знаменитых песен группы «Любэ» Александр Шаганов в беседе с «Мослентой» раскрыл подробности написания хита «Выйду в поле с конем».

Собеседник рассказал, что слова к песне написал в 28 лет за одну ночь, вспоминая Суздаль и его окрестности, где, по его словам, жили предки поэта. Во время написания текста автор представлял поля и леса, уходящие в сторону Мурома.

Шаганов добавил, что конь в песне тоже появился не просто так. С детства автор следил за жизнью лошадей в деревне и считал их самыми романтичными животными.

«Рад, что ее исполняет группа "Любэ", но еще более радостно, что песня звучит в исполнении большого количества хоровых коллективов по всей стране...», — признался Шаганов.

Ранее автор знаменитой «Песни про зайцев» признался в любви к Алле Пугачевой.