Стали известны подробности о работе столичных Дедов Морозов и Снегурочек

О работе столичных Дедов Морозов и Снегурочек в Новый Год в беседе с «Мослентой» рассказала выпускница ГИТИСа Александра Макарская.

По словам собеседницы, Снегурочкой она подрабатывает в праздники со времен обучения в институте, уже более десяти лет. Обычно с заказами удается справиться до полуночи 31 декабря, поэтому новогоднюю ночь артисты проводят в кругу семьи. Она поделилась, что проводить время с детьми в праздники для нее настоящее удовольствие.