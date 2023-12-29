Стали известны подробности о работе столичных Дедов Морозов и Снегурочек
Выпускница ГИТИСа рассказала о работе столичных Дедов Морозов и Снегурочек.
О работе столичных Дедов Морозов и Снегурочек в Новый Год в беседе с «Мослентой» рассказала выпускница ГИТИСа Александра Макарская.
По словам собеседницы, Снегурочкой она подрабатывает в праздники со времен обучения в институте, уже более десяти лет. Обычно с заказами удается справиться до полуночи 31 декабря, поэтому новогоднюю ночь артисты проводят в кругу семьи. Она поделилась, что проводить время с детьми в праздники для нее настоящее удовольствие.
«Например, ты заходишь в дом. Ребенок видит тебя впервые, но уже бежит со всех ног, радостный, тебя крепко-крепко обнимать. И так искренне говорит: «Снегурочка, я так тебя ждала!» От этого ощущение праздника только растет», — рассказала Макарская.
Ранее была раскрыта цена вызовов Дедов Морозов и Снегурочек в Москве.