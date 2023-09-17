Костомаров раскрыл подробности измены своей первой жене

Об измене своей первой жене, фигуристке Юлии Лаутовой в передаче «Секрет на миллион» на НТВ рассказал фигурист Роман Костомаров. Он пояснил, что тогда завел романтические отношения с фигуристкой Оксаной Домниной, которая впоследствии стала его второй женой.

Спортсмен признался, что спустя год совместной жизни с Лаутовой из их отношении исчезла романтика и появился просто быт. Домнина являлась подругой Лаутовой и даже была на их с Костомаровым свадьбе. В какой-то момент олимпийский чемпион начал переписываться с Домниной, что заметила Лаутова. Тогда отношения между супругами закончились.

После развода с первой женой Костомаров не спешил делать предложение Домниной. Официально они расписались лишь спустя семь лет отношений.

Ранее Роман Костомаров раскрыл правду об измене жены с известным актером.