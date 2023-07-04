Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного режиссера Александра Митты

О состоянии 90-летнего режиссера Александра Митты, госпитализированного в Москве, сообщил NEWS.ru его сын Евгений. Он описал самочувствие отца словами «здоровье подводит».

«Сейчас ничего страшного с ним не происходит, есть определенные симптомы, которые сейчас обследуют. Состояние у него нормальное, не критическое и не тяжелое», — рассказал журналистам сын кинематографиста. Он добавил, что врачи обследуют его отца и устанавливают причины плохого самочувствия.

О госпитализации Митты стало известно в понедельник, 3 июля. По данным СМИ, режиссера частично парализовало, его доставили в Боткинскую больницу с диагнозом инсульт.