Раскрыты подробности о жене актера Александра Петрова

Подробности о семье и профессии москвички Виктории Антоновой, на которой 10 сентября женился актер Александр Петров, стали известны KP.RU.

Жена звезды фильма «Текст» и сериала «Полицейский с Рублевки» родилась в многодетной семье, у нее есть четыре сестры, а также рожденный матерью во втором браке брат.

Антонова работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны (ЦРНК). Эта организация занимается изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия России, разрабатывает культурно-образовательные программы и проводит обучающие семинары.

В этом же месте трудятся и родные Антоновой: мать занимает должность руководителя проектов, а отчим — председатель попечительского совета.

Ранее Петров сообщил о свадьбе и рассказал о знакомстве со своей избранницей.