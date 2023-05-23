Раскрыты подробности смертельного приступа у мужа певицы Дианы Гурцкой

Подробности смертельного приступа у мужа певицы Дианы Гурцкой раскрыл в интервью MK.RU источник в Минздраве Ставропольского края. По имеющейся информации, предварительной причиной гибели замминистра образования и науки Кучеренко стали проблемы с сердцем или оторвавшийся тромб.

Собеседник рассказал, что статс-секретарь почувствовал себя плохо на борту авиалайнера, когда возвращался из заграничной командировки. Врач, летевшая тем же рейсом, пыталась оказать пассажиру первую помощь, но безрезультатно.

Пилоты сделали запрос на посадку воздушного судна в аэропорту Волгограда, однако получили отказ. Тогда самолет направился в аэропорт Минеральных Вод. Примерно за 30 минут до посадки статс-секретарю стало хуже. Когда борт приземлился, бригада скорой помощи тут же приступила к реанимационным действиям. Спасти Кучеренко медикам не удалось. Как уточнил источник, смерть могла наступить еще в воздухе.

Ранее стало известно о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа.